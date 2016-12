ICC: Inter asfaltata dal Bayern, Icardi-gol nel finale

Amichevole estiva, d'accordo. Le gambe accusano il carico di lavoro della preparazione e sono più pesanti che mai, l'avversario poi è un carrarmato. Ma l'Inter contro i campioni di Germania proprio non c'è. Passano 7' e gli uomini di Carletto Ancelotti sono già avanti: traversone dalla sinistra di Alaba e Green batte Handanovic. Miranda e Ranocchia restano di sasso. Dopo 7' ancora Bayern: bel lavoro di Benko questa volta sulla destra al centro per Ribery che solissimo la infila. Tutto troppo facile, con una retroguardia nerazzurra in confusione totale. Alla mezz'ora, in vantaggio 3 contro 2, i difensori nerazzurri si fanno infilare ancora dall'asse Green-Ribery. Mancini striglia i suoi ma non basta: traversone dalla destra di Rafinha e lo statunitense firma il personale tris.



Nell'intervallo Bessa per un disastroso Erkin. Il Bayern Monaco amministra l'ampio vantaggio, i nerazzurri si fanno vedere con un colpo di testa di Felipe Melo (che scintille con Ribery!), poi con un sinistro di Ansaldi e un tiro dalla distanza di Kondogbia. Al 26' Icardi entra per Jovetic: al primo pallone girata di testa su cross di Nagatomo, al secondo è gol. Il capitano dell'Inter sfrutta un passaggio folle di Alaba per farsi metà campo palla al piede e infilare Starke. Una magra consolazione per Mancini dopo una tournèe a stelle e strisce tutt'altro che da ricordare: ma per fortuna è solo calcio d'estate.