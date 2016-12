ICC: Ibra-Moses, poi il Chelsea batte il Psg ai rigori

Fra i pali del Psg c'è Trapp, con Sirigu in panchina, quindi si vede dal primo minuto il neoacquisto Stambouli, mentre il giovane Augustin è preferito a Cavani per far compagnia a capitan Ibra. Nel Chelsea c'è Diego Costa, con i colombiani Cuadrado e Falcao a far da spettatori. Al 28' i francesi passano: palla recuperata, dribbling e conclusione dal limite di Augustin (protagonista di una gran giocata) che si schianta sul palo. Sulla respinta è sempre lui, nato per il gol: bordata mancina e 1-0 firmato Zlatan Ibrahimovic. La risposta è affidata a Diego Costa, il cui sinistro per poco non serve il pari.



Per l'1-1 bisogna attendere il 65': pallone col contagiri di Fabregas, che dalla sinistra vede il taglio di Moses. Il nigeriano interviene col piattone e da due passi non sbaglia. Il Psg è più pericoloso, ma il risultato non cambierà più: Mourinho getta nella mischia anche Falcao, per Diego Costa, per la prima staffetta della stagione. Si va ai rigori. Il primo a sbagliare è proprio Cuadrado, la cui conclusione è neutralizzata da Sirigu (subentrato dopo l'1-1), quindi Courtois chiude su Bahebeck prima e Thiago Silva poi, andando anche a firmare con un bolide mancino la rete della vittoria. Per il Chelsea gli esperimenti sono quasi finiti: domenica prossima a Wembley 'Blues' e Arsenal si contenderanno la Community Shield.