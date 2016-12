Icardi, Wanda Nara chiede l'aumento: stallo con l'Inter

Il nodo è sempre lo stesso, e riguarda una promessa di aumento dell'ingaggio (il contratto è stato rinnovato lo scorso anno) strappata da Wanda Nara all'Inter proprio in fase di rinnovo. Con l'arrivo dei cinesi, evidentemente, l'agente del capitano nerazzurro vuole sedersi intorno a un tavolo per discutere con la nuova dirigenza. Qualche giorno fa il 'caso' Icardi era esploso sui social con alcuni tweet infuocati della stessa Wanda Nara. Successivamente la situazione è rientrata ma ora, seppur in modo più pacato, l'agente dell'argentino ha messo di nuovo sul piatto la questione. Icardi, lo ricordiamo, ha un contratto fino al 2019 con l'Inter con ingaggio a salire. Il compenso di quest'anno è fissato in 2,6 milioni più 1,4 legati ai diritti d'immagine.