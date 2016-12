Icardi: "Voglio il trono del gol". E il contratto aspetta

Inter-Empoli sarà l'ultima occasione: flebile speranza di Europa League per l'Inter, ma dipende dagli interisti (devono vincere) e soprattutto dalla Samp. Inter-Empoli sarà l'ultima occasione per Maurito Icardi : per prendersi la classifica cannonieri. Dipende da lui, da Toni , da Tevez (se lo juventino giocherà). E non sarebbe poco, per Icardi. Per il quale queste sono anche le ore del contratto: rinnovo fino al 2019. Siamo agli annunci, tanto attesi. O no?

Icardi parla a Inter Channel, molto sereno come sempre è stato.

"C'è ancora una partita, Inter-Empoli. Per prima cosa servono i tre punti. C'è ancora una piccola speranza di arrivare in Europa League e per sfruttarla dobbiamo vincere. Cerchiamo di prenderla, poi si vedrà".

E c'è un titolo di capocannoniere, per Icardi. Ci pensi?

"Certo, ci penso e ci tengo, eccome. Ho segnato 21 gol, a Genova me ne hanno annullati due e uno era buono, ma pazienza. Sono giovane e diventare capocannoniere della Serie A mi farebbe molto piacere, molto".

Toni, Tevez, Icardi: tre generazioni per un titolo.

"Sì, e mi viene da sorridere. Toni ha il doppio dei miei anni, Tevez una esperienza internazionale lunghissima, io sono appena arrivato. Loro si incontrano, sabato. Io sarò in campo domenica. Vediamo... I tifosi ci daranno una mano, lo spero, lo so. E io spero di segnare qualche gol. A proposito, in campionato me ne hanno annullati quattro".

Il contratto? E' lì, pronto a essere firmato. Ma da Icardi nessuna parola. Non è il tempo, ancora. Quando lo sarà?