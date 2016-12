Icardi, risposta alle critiche: "Squadra con le palle"

Dopo la grande prestazione dei suoi compagni contro la Juventus, Mauro Icardi ha risposto su Instagram alle tante critiche ricevute dalla squadra negli ultimi tempi. "Complimenti a tutti, non ci sono parole per descrivere una serata del genere, abbiamo lottato, abbiamo fatto una partita indimenticabile e siamo rimasti a un passo dal fare la Storia. Sapevamo che non era facile ribaltare un 3-0 ma come ho detto dal primo Giorno, QUESTO È UN GRANDISSIMO GRUPPO, ed oggi si è visto sul campo. E pensare che ancora c'è gente che pensa che questa Squadra non ha le Palle".