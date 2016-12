Icardi replica a Maradona: "Quando parla fa brutta figura"

Maradona, in Italia per la Partita della Pace, ha stuzzicato Icardi in occasione della presentazione del match. "Le sue parole non c'entrano nulla con la Partita della Pace - dice l'interista -. Già l'anno scorso aveva fatto una brutta figura. Sono parole di cattivo gusto, non è un esempio per nessuno".



L'attaccante ha anche parlato del momento dell'Inter, che non riesce a trovare continuità: "Non credo ci sia un perché, dobbiamo lavorare e andare avanti cercando di fare bene la nostra strada e fare quello che ci dice il mister. Abbiamo una grande squadra e possiamo farcela. Abbiamo lavorato bene in questa sosta, a poco a poco torneranno i reduci dalle nazionali. Col Cagliari dobbiamo fare una grande partita come contro la Juventus, non ci sono alibi per non giocare come contro i bianconeri. Scudetto? E' l'obiettivo di tutte le squadre di Serie A. Abbiamo una squadra per poterlo vincere e dobbiamo fare bene. Il rinnovo? La società mi fa sentire importante, sono il capitano dell’Inter e sono contento del prolungamento. Ma devo ripagare la società per la fiducia e per questo rinnovo". La conquista della nazionale argentina rimane un obiettivo: "Penso che quando arriverà il momento arriverà. Mi fa piacere essere considerato da nazionale anche perché l’Argentina ha i migliori attaccanti al mondo. Mi fa piacere essere inserito fra questi giocatori, poi deciderà il ct”.



Sul possibile ritorno di Moratti: "Moratti l'ho conosciuto, è stato lui a volermi all'Inter. Se tornerà sarà una sua decisione e non so in che ruolo. Ma sarà sicuramente un piacere per tutti perché ha dato tantissimo all'Inter".