Icardi, parla l'autore della biografia: "E' stato frainteso"

"Se fossero state parole dette in un’intervista fatta in tv o su un giornale , la curva avrebbe avuto ragione di reagire così, anche se alla violenza non bisogna mai dare ragione – dice Fontanesi - La mia impressione è che nel racconto lui abbia voluto dire che all’epoca ha reagito così, sbagliando a farlo ma oggi da capitano non farebbe più quell’errore". "Voleva far capire che la sua reazione è stata sbagliata, l’ha voluto scrivere per sanare e per chiarire quell'episodio", continua il giornalista.



"Personalmente nessuno della società mi ha chiesto qualcosa e questo forse è stato un errore della società, anche se io sono un semplice scrittore e non mi sono permesso di andare dall’Inter – prosegue Fontanesi - Poi sono d’accordo con la società quando ha detto che un capitano non avrebbe dovuto scrivere queste offese. Adesso rivedremo le pagine incriminate perché un libro viene scritto per piacere e non per creare malumori e scontri. Se Icardi mi dirà che quelle pagine andranno tolte, le toglieremo".



Fontanesi non si tira indietro nemmeno su uno dei temi di cui si è discusso molto in questi giorni così caldi per il capitano nerazzurro: l'opportunità di pubblicare una biografia a soli 23 anni. "I suoi 23 anni corrispondono ai 40 di un’altra persona perché dai 6 ai 16 anni ha avuto una vita ricca di episodi e di particolari molto interessanti da raccontare – spiega, svelando che la paternità dell'idea di scrivere una biografia è sua - Il libro sta vendendo molto bene, ci sarebbe stata comunque una ristampa e nella ristampa rispetteremo le decisioni dell’Inter e di Icardi. Credo che quell'episodio andrà ritoccato per non toccare la sensibilità di nessuno".