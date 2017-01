Icardi non si ferma più, Perisic micidiale e Pioli ha trasformato l'Inter

Un gol bellissimo e difficile, come gli piace spesso fare. Icardi prende per mano l'Inter e la guida alla quinta vittoria di fila, la sesta in casa - l'ultima volta a San Siro risaliva al maggio 2011, quando alla fine i nerazzurri inanellarono 13 successi consecutivi davanti al proprio pubblico. Maurito raggiunge il suo grande connazionale Diego Milito, indimenticato eroe del Triplete: 62 reti in Serie A in 111 partite, mentre il Principe ci era riuscito in 128. Icardi incontenibile: c'è il suo zampino in 22 gol finora in questa Serie A, almeno 6 in più di ogni altro giocatore: 6 di questi (3 reti e 3 assist) sono arrivati nelle ultime 4 gare. Non solo il capitano, non solo Perisic, che realizza il quinto gol negli ultimi 15' per un totale di sette centri in 19 presenze, non solo Gagliardini, che appena sbarcato a San Siro regala ai suoi nuovi tifosi una prestazione di grande personalità. Perché Pioli ha trasformato l'Inter in una squadra. Lo sostengono gli stessi giocatori nerazzurri ("Ora non c'è più confusione", ha detto Icardi a fine partita), lo ammettono gli avversari. Ora ci sono Palermo in trasferta e Pescara in casa prima della grande sfida contro la Juve: due impegni sulla carta facili in vista della prova verità.