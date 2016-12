Icardi non convocato dall'Argentina, Wanda Nara: "Un'ingiustizia"

L'ennesima esclusione di Mauro Icardi dalla lista dei convocati dell'Argentina non è andata giù alla compagna dell'attaccante, Wanda Nara, che su Twitter ha scritto un messaggio laconico e chiarissimo: "Le ingiustizie fanno parte di questa vita...". Una frase rivolta evidentemente al c.t. Edgardo Bauza, che non ha chiamato il capitano dell'Inter per i prossimi impegni dell'Albiceleste contro Perù e Paraguay (6 e 11 ottobre).