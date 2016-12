Icardi, la Lamborghini è nerazzurra

Tra campo, gossip e social Mauro Icardi fa sempre notizia. L'attaccante dell'Inter ha deciso di comprarsi una nuova macchina e in particolare una Lamborghini Hurracan Spyder. L'argentino ha postato la foto su Instagram e il colore è rigorosamente nerazzurro: "Perché viviamo attorno a questi Colori, perché li portiamo dentro di noi, per questo e per tanti momenti, Ci siamo regalati questa nuova Huracan Spyder con i colori nerazzurri".