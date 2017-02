Icardi e Perisic, l'Inter chiede lo sconto: ma per Maurito è dura

Le polemiche dopo Juve-Inter non accennano a placarsi e i nerazzurri restano in attesa del parere della Corte d'Appello Federale sui ricorsi contro le due giornate di squalifica inflitte a Icardi e Perisic . Visti alcuni precedenti favorevoli, ad Appiano per la situazione del croato si nutrono più speranze. Più complicata sembra invece la posizione di Maurito, per cui sarà molto difficile ottenere uno "sconto di pena".

Per entrambi l'Inter ha scelto di percorrere la strada del ricorso ordinario, dando ormai per scontato almeno un turno di stop. Al momento l'unica cosa certa è che Icardi e Perisic salteranno la gara contro l'Empoli. Tutto poi dipenderà dalle decisioni della Corte d'Appello Federale, che venerdì si occuperà del caso.



L'impressione, visti alcuni precedenti, è che il centrocampista croato abbia più chance di cavarsela con un solo turno di stop. Nelle motivazioni della squalifica, si parla infatti di "espressioni gravemente irriguardose" ("sei scarso") nei confronti di Rizzoli e non di ingiurie. Dettaglio che potrebbe in qualche modo scagionare Perisic, per cui potrebbe bastare una giornata di squalifica. Situazione diversa invece per Icardi, a cui è invece scappato un "vaffa" nei confronti del direttore di gara. In questi casi la sanzione minima prevista è di due giornate e per Maurito, che non è stato squalificato per il pallone calciato verso Rizzoli, sarà molto dura ottenere uno sconto.