Ibrahimovic vince il decimo Pallone d'Oro svedese

Ibrahimovic non si ferma mai quando c'è da vincere qualcosa. L'attaccante del Psg, che piace tanto al Manchester United, ha vinto il Pallone d'Oro svedese numero 10: "Mi sento come se avessi bisogno di fare di più", ha dichiarato l'ex giocatore di Juventus, Inter e Milan. L'anno scorso lo aveva dedicato, in lacrime, al fratello scomparso per una malattia. Per lui è il nono riconoscimento di fila: vince dal 2007. Il primo lo ha ricevuto nel 2005.