Ibrahimovic, mistero sul nuovo tatuaggio

17:29 - E' mistero intorno all'ultimo tatuaggio di Zlatan Ibrahimovic, che sulla spalla si è fatto incidere il nome Abdullah. Di origine araba, significa 'servitore di Dio' o 'servo di Allah'. Ma per lo svedese potrebbe avere un senso che va al di là del religioso, lui che ha dichiarato di essere ateo. Intanto, in vista della sfida di martedì in Champions tra Psg e Chelsea, Diego Costa elogia lo stesso Ibra: "E' una bestia".

IL NUOVO TATUAGGIO

A very important name for me. pic.twitter.com/8Pp8FGg1Kn

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 13 Febbraio 2015