Ibrahimovic: "La mia top 5? Con me, Messi e senza difensori"

19:03 - Zlatan Ibrahimovic non ha dubbi: tra i cinque giocatori più forti di sempre non c'è spazio per i difensori. Ma ovviamente compare lui stesso. Lo svedese infatti ha stilato per la Uefa la sua personale top 5. Di questa elité fanno parte, oltre allo stesso Ibrahimovic, altri grandi campioni: Ronaldo (il fenomeno), Lionel Messi, Zinedine Zidane e Ronaldinho. E in porta? Questa la risposta del numero 10 del Psg: "Non servono portieri o difensori, voglio solo attaccanti e qualità".

Insomma niente scarponi o tatticismi per Ibrahimovic che non molto tempo fa aveva dato il suo undici ideale comprendendo Gianluigi Buffon, Maxwell, Fabio Cannavaro, Thiago Silva, Lilian Thuram, Iniesta, Patrick Vieira, Xavi e Pavel Nedved, oltre ovviamente a se stesso e Lionel Messi. Quando si tratta di scegliere lo svedese va solo sui piedi buoni, precisamente sui Palloni d'Oro: Ronaldo (1997-2002), Zinedine Zidane (1998), Ronaldinho (2005) e Messi (2009-2010-2011-2012). E come dargli torto?