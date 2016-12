Ibrahimovic: "L'Inter può vincere lo scudetto"

Ibrahimovic ha parlato anche del futuro di Lavezzi, che piace tanto a Inter e Milan e rischia di dire addio al Psg: "Preferisco non parlare di queste cose, anche se il Pocho è utile per la nostra squadra. Mi serve in questa stagione". E sui suoi obiettivi per il 2016: "Voglio continuare a giocare come ho fatto finora in tutti questi anni. Speriamo di vincere come lo scorso anno, magari anche qualcosa in più. L'Europeo? La cosa più importante era qualificarci e per fortuna ci siamo riusciti. Ci confronteremo con grandi squadre come l'Italia in un gruppo difficile, ma sarà molto bello. Lotteremo con la speranza di fare bene, anche se manca ancora qualche mese. Spero comunque di arrivare a questo appuntamento in forma, poi deciderò il mio futuro".