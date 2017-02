Ibrahimovic esalta Capello: "Ecco chi ha cambiato il mio gioco"

Zlatan Ibrahimovic è un fuoriclasse del calcio. Uno che non brilla certo per la sua umiltà, ma per il suo talento sul terreno di gioco. Dietro allo straordinario giocatore che è oggi, però, si cela un tecnico italiano: Fabio Capello. Il grande tributo è arrivato dallo stesso Ibrahimovic dai suoi profili social. A corredo della foto che ritrae in due insieme, Zlatan ha scritto: "Ecco l'uomo che ha cambiato il mio gioco". I due sono stati insieme alla Juventus dal 2004 al 2006.