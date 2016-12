Ibrahimovic e il doping: Karlsson fa dietrofront

Prima le frasi choc su Ibrahimovic, adesso il dietrofront. L'ex ct di atletica, Karlsson, non ha fatto passare molto tempo per chiedere scusa, dopo la minaccia di querela da parte di Mino Raiola. Mi sono espresso in modo impreciso e inopportuno su Zlatan. Mi rendo conto solo ora che quello che ho detto possa essere interpretato in una certa maniera e mi dispiace profondamente, non era mia intenzione", le sue parole affidate all'agenzia TT.