Ibrahimovic attacca il Chelsea: "Sembravano 11 bambini" 

14:56 - Zlatan Ibrahimovic non ha digerito l'espulsione e non ha fatto giri di parole. Con la qualificazione del Psg in tasca l'attaccante svedese si è scagliato contro i Blues: "La cosa peggiore è stata la reazione dei giocatori del Chelsea. Tutti a pressare l'arbitro per condizionarlo. Mi sembrava di avere 11 bambini attorno a me". Attacco anche all'arbitro Kuipers: "Quando ho visto il direttore di gara che mi sventolava il cartellino rosso ho pensato 'questo non sa quello che sta facendo', o forse ha visto qualcos'altro".

Agli occhi di tutti è sembrata un'espulsione esagerata: "Non so se Oscar abbia simulato, se lo abbia colpito duramente... Ma ormai non importa. La cosa che conta davvero è che abbiamo passato il turno, e ora vediamo cosa potrà accadere". Sul web le dichiarazioni di Ibra non sono passate inosservate ed è subito scattata l'ironia.

Il Psg, però, ha compiuto un'impresa a Stamford Bridge: "Da parte nostra è stata una prestazione grandiosa perché abbiamo giocato gran parte del match in 10 contro 11, anche nei supplementari. I miei compagni hanno messo in campo l'anima. Abbiamo mostrato qualità, ma anche tanto cuore".



TERRY RISPONDE A IBRA: "DIFENDO I MIEI COMPAGNI"

E' arrivata la risposta di John Terry alle parole di Ibrahimovic. Il capitano dei Blues alla BBC ha infatti dichiarato: "E' giusto difendere i compagni: quando circondano l'arbitro, l'unica cosa da fare è rispondere. Io anche se sono lontano 30 metri corro subito a sostenere i miei compagni. Non sarà bello da vedere, ma fa parte del gioco".