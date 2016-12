Ibrahimovic abbatte un alce da 500 chili

12:55 - La passione di Ibrahimovic per la caccia è nota in tutto il mondo. E l'ultima impresa dell'ex milanista si è guadagnata i titoloni su Expressen, un portale svedese. Zlatan ha abbattuto un alce da 500 chili al primo tentativo. L'attaccante del Psg si trovava ad Are, nella contea di Jamtland, quando ha colpito l'animale dritto al cuore. La pubblicità sui media ha infastidito però gli animalisti: "E' un problema quando i vip fanno queste cose".

Ibra, dopo la 'conquista' sul campo si sarebbe detto "molto felice" per la sua dimostrazione di forza (e precisione). La sua mira e le sue doti da cecchino sono state messe in risalto dalla stampa locale. Ma non hanno avuto il gradimento degli animalisti: "È sempre un problema quando personaggi famosi fanno cose del genere - ha dichiarato il segretario generale di Animal Rights Sweden Camilla Björkbom - perché è come se supportassero questo tipo di attività. C'è un valore simbolico in questa azione che dà legittimità alla caccia stessa". Va fatto notare, però, che la caccia all'alce in Svezia è assolutamente legale.