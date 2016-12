Ibra vs Cantona: "Re di Manchester? Io voglio essere il Dio"

Era molto difficile aspettarsi che uno come Ibrahimovic, nuova stella dello United, non rispondesse alla provocazione di Cantona , che settimana scorsa lo aveva avvertito che a Manchester c'è solo un re (il francese) e che lui avrebbe al massimo potuto essere il principe. "L'ho sempre ammirato, però deve sapere che io non voglio essere il re di Manchester, ma il D io di Manchester " ha replicato lo svedese in perfetto stile Ibra.

Un'uscita scherzosa ma che dà la giusta dimensione delle misure dell'ego dello svedese, che già in passato è stato più volte protagonista di uscite che, diciamo così, non brillavano per modestia: dal "Zlatan non fa provini" con cui rifiutò l'Arsenal a 17 anni al "Io sono Zlatan e voi chi diavolo siete?" con cui si presentò ai nuovi compagni dell'Ajax, lo svedese ha inanellato una serie di uscite pubbliche che hanno fatto parlare di lui almeno quanto i suoi gol.

"È vero, non so molto dei calciatori di questo campionato, ma sono sicuro che loro sanno molto di me" disse Ibra arrivando a Parigi e fu la prima di una lunga serie di perle dedicata ai giornalisti d'Oltralpe: "Non ho bisogno di un soprannome. Se vuoi impressionarti, guardami giocare", "Sono come il vino, più invecchio e più divento buono", fino ad arrivare a chiedere di sostituire la Torre Eiffel con una sua statua per convincerlo a restare al Psg. "Stile svedese o slavo? Nessuno dei due, è lo stile di Zlatan" e a Manchester stanno già iniziando a conoscerlo.