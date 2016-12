Ibra supera Pauleta: è il miglior marcatore nella storia del Psg

Se il Real Madrid ha potuto celebrare il record di gol di Cristiano Ronaldo, ora lo stesso può fare il Psg con Zlatan Ibrahimovic. Con la doppietta su rigore messa a segno contro il Marsiglia, il bomber svedese è diventato il miglior marcatore nella storia del club parigino. Raggiunta quota 110 reti in classifica e sopravanzato il precedente record di Pauleta , fermo a 109. Un bottino raggiunto dal lusitano in 212 presenze, ben 79 in più rispetto all'ex Milan.

NUBI ALL'ORIZZONTEUna stagione inaugurata nel migliore dei modi per Ibra, la quarta di fila all'ombra della Tour Eiffel. Un inedito assoluto per lui, che in carriera aveva giocato al massimo per tre anni consecutivi con la stessa maglia (all'Ajax dal 2001 al 2004). Ma la sua permanenza in Francia anche oltre il 2016 è ad oggi tutt'altro che certa, considerato soprattutto il contratto in scadenza a giugno. A confermarlo è stato il diretto interessato: "Per me questa è la prima volta che vesto la stessa maglia di un club per il quarto anno. Ho vissuto momenti fantastici qui a Parigi, cerco di fare il meglio possibile. Ancora qui dopo il 2016? Aspettiamo, vediamo cosa vuole... Ibrahimovic". L'ego che trionfa, all'orizzonte un rebus da risolvere. Intanto, è il momento di celebrare un primato destinato a durare a lungo. E a essere migliorato nei prossimi mesi.