Ibra stavolta esagera: si lamenta di Borg...

18:02 - A volte si finisce sopra le righe. E anche il buonsenso legato alla storia -in questo caso- dello sport. Lo fa Ibrahimovic col suo vivo disappunto perché in Svezia hanno stilato la classifica degli sportivi di una vita svedese di sport, e Bjorn Borg (ci mancherebbe, aggiungiamo noi) è il numero uno. E Zlatan il secondo.

Ebbene, il campione del Psg ha detto: "Arrivare secondo è come arrivare ultimo". Non è andato giù essere finito alle spalle di Bjorn Borg nella classifica degli sportivi svedesi più forti di sempre stilata da un quotidiano Dagens Nyheter.

"Ottenere la seconda posizione è come essere all'ultima", ha risposto l'attaccante del Psg attraverso un portavoce, Mika Lepisto, aggiungendo che "senza togliere nulla agli altri dovrei occupare i primi 5 posti....", ha concluso Ibra. Secondo cui comunque Borg, vincitore di 109 tornei.11 Slam e per 109 settimane n.1 del mondo tra il 1979 e nel 1981, è stato "una leggenda vivente".

Appunto, una leggenda vivente della quale Ibra, nato nel 1981, ha avuto percezione indiretta: mentre Borg è diventato il fenomeno che è stato già nel '74, ed era un fenomeno di statura planetaria. Sarebbe stato assurdo vedere Ibra primo e Bjorn secondo. Al di là di un (legittimo) disappunto personale: che si può comprendere, ma non condividere.