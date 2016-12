Ibra sta con Rooney: "Ci vuole più rispetto, persona fantastica"

Sono tempi duri per Wayne Rooney sbattuto sulle copertine per la sua notte alcolica nel ritiro dell'Inghilterra. E a difendere il compagno di squadra è stato Zlatan Ibrahimovic: "Non so cosa sia successo - ha premesso lo svedese - non gli ho chiesto nulla perché non è importante per me. Penso che dovremmo apprezzare il giocatore e quello che ha fatto. Dovremmo mostrare più rispetto per lui, è il calciatore perfetto".