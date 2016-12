Ibra riabbraccia il Milan: "E' il club più grande in cui ho giocato"

Non è come un ritorno, non ancora, ma è certamente una bella porta che si apre o, per dirla in altre parole, la riedizione di una suggestione che viene e va ad ogni sessione di mercato. Ibra e il Milan, ci risiamo, poi chissà. Lui, intanto, Zlatan Ibrahimovic, non esclude niente perché, spiega, "quando sono andato via dal Milan non ero io a volerlo". E ancora: "Io voglio bene al Milan, per me il club più grande in cui ho giocato"