Ibra, poker e scudetto: si porta a casa il pallone

Zlatan Ibrahimovic ha conquistato l'ennesimo titolo in carriera, realizzando un poker nel rotondo 9-0 al derelitto Troyes (35 in 39 presenze stagionali, 27 in 24 gare in Ligue 1). Una giornata indimenticabile per lo svedese, che ha pensato bene di portarsi a casa il pallone del match con le firme di tutti i suoi compagni. "Allacciate le cinture di sicurezza" il tweet del fuoriclasse scandivano sul pullman con al fianco il pallone E ora via caccia a Coppa di Lega, di Francia, ma soprattutto Champions League.