Ibra, patto con lo sceicco: libero dopo la Supercoppa

L'affare Ibra resta sempre caldo in casa Milan. E ora c'è anche una data per chiudere la trattativa. Lo svedese avrebbe fatto un patto con lo sceicco Al Thani, padrone del Paris Saint Germain, per liberarsi dopo la Supercoppa francese in programma il primo agosto a Montreal. A Milanello è già iniziato il countdown per l'arrivo di Zlatan, che non è partito con la squadra per gli impegni di ICC e ha preferito rimanere in ritiro.