Ibra-Martinez, nati il 3 ottobre: i Gemelli del Gol "rossoneri"

Jackson Martinez nato il 3 ottobre, Zlatan Ibrahimovic nato il 3 ottobre. Il Milan sta lavorando per mettere insieme in attacco i gemelli del gol. Adriano Galliani è partito in tarda mattinata su un un volo privato ed si trova a Oporto per il secondo incontro con i dirigenti dei Dragoes. Insieme a lui Nelio Lucas, numero uno del Fondo Doyen di Mr Bee: insieme sotto la guida di Silvio Berlusconi.

Potrebbe essere già il colloquio decisivo, sembra si tratti solo sulla rateizzazione della clausola rescissoria di 35 milioni. Dunque Galliani potrebbe tornare a Milano non con il giocatore impegnato in Cile con la Colombia ma con l'accordo con il Porto.

Una mossa fondamentale perché rappresenterebbe anche per i giocatori già contattati, come per esempio Kondogbia, un segnale importante circa la volontà di tornare ai normali livelli d'eccellenza.

Non per Ibrahimovic già convinto delle intenzioni future del club. "Ma sei pronto a tornare?". Queste le parole che risuonavano nel corridoio fuori dalla porta di Galliani mentre parlava martedì con lo svedese. Silvio Berlusconi lo vuole fortemente, l'attaccante non vede l'ora di lasciare Parigi, anche a costo di un sacrificio economico che lo vedrebbe rinunciare a metà del suo lauto ingaggio, ora si tratta di capire le intenzioni del Psg alle prese con i problemi del fair-play finanziario.