Ibra, in uno dei suoi spot spunta la bandiera dell'Inter

Zlatan Ibrahimovic , nella tanto attesa diretta Facebook , non ha rivelato il suo futuro ma solo sponsorizzato il suo brand. Di recente aveva ribadito come il Milan fosse stato il miglior club della sua carriera facendo sognare i tifosi, ma a quanto pare ha voluto ricordare anche un'altra sua ex squadra . Nell ultimo spot della sua linea di vestiti appare un piccolo indizio. Difficile notarla ma quella che compare sullo sfondo al minuto 1:08 è proprio la bandiera dell'Inter .

Lo spot in questione non vede come protagonista Ibrahimovic, ma i testimonial che sponsorizzano la nuova linea di abbigliamento sportivo. In una camera, che sembra essere quella di un giovane sportivo - con coppe e medaglie -, compare per un istante, appesa al muro, una vecchia bandiera dell'Inter. Probabilmente si tratta di una bandiera che risale all'89, quella che celebra il 13esimo scudetto. Si legge infatti la scritta "Campione d'Italia", con il tredicesimo scudetto al centro.



Alla precisa domanda su quale squadra tifasse aveva risposto subito dopo il passaggio all'Inter dalla Juventus. All'epoca aveva dichiarato: "Tifavo Inter sin da bambino. Perché? Un giorno guardavo il campionato italiano in tv con Flygare ed un altro amico, decidemmo di scommettere qualche moneta a testa su una squadra: io scelsi l'Inter, gli altri Juve e Milan". Si è ironizzato più volte per i trasferimenti dello svedese e gli ammiccamenti ai vari club, ma già ai tempi dell'Ajax era emersa la sua profonda stima per Ronaldo il fenomeno. Questo è un altro piccolo segnale.