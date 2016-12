14 agosto 2016 18:44 Ibra, è sempre buona la prima Lo svedese in gol alla prima gara di Premier come era successo anche in Serie A, Liga, Ligue 1 e Champions

Nella vita le certezze sono poche, anzi pochissime, ma Zlatan Ibrahimovic in gol al debutto con una nuova maglia è una di queste. Con la rete del momentaneo 3-0 al Bournemouth, l'attaccante svedese del Manchester United ha infatti stabilito un nuovo record, diventando l'unico giocatore ad aver trovato il gol all'esordio in Champions League e in ognuno dei quattro grandi campionati europei cui ha partecipato in carriera.

Ibra e il gol al debutto è un appuntamento che in carriera lo svedese non ha mai voluto saltare, a partire dal lontano 17 settembre del 2002, quando a soli 21 anni fece il suo esordio assoluto in Champions con la maglia dell'Ajax segnando una doppietta al Lione (2-1 il risultato finale ndr). Due anni più tardi l'arrivo alla Juve e il 12 settembre i bianconeri fanno visita al Brescia; Ibra comincia in panchina, entra a inizio ripresa e ci mette soltanto 23 minuti per battere Castellazzi e trovare il primo timbro in Serie A, chiudendo la gara sul 3-0 dopo i gol di Nedved e Trezeguet. L'avventura in Spagna di Ibrahimovic dura solo una stagione, ma la sentenza-Ibra colpisce anche la Liga e il 31 agosto 2009 arriva il gol, ancora una volta quello del 3-0, allo Sporting Gijon. Infine la Francia, dove lo svedese sbarca nel 2012 come un re e dove l'11 agosto bagna l'esordio con una doppietta al Lorient.