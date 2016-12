Ibra, è crisi nera: 6 partite senza gol in Premier

Una squadra sempre più in crisi il Manchester United, trascinato a fondo anche dagli errori di Zlatan Ibrahimovic . Il bomber svedese ha smarrito la via del gol e per la squadra di Mourinho sono cominciati i dolori. Ibra non segna in Premier dal 10 settembre , il gol dell'inutile 1-2 nel derby perso contro il City, il quarto in altrettante gare. Poi il buio pesto : 540 minuti senza segnare e senza fare assist, pur tirando in porta 35 volte. Per trovare un filotto così negativo bisogna tornare al 2007, quando giocava con l'Inter.

Uno come Ibra, 50 gol in 51 gare nell'ultima stagione al Psg e mai sotto i 20 stagionali dal 2007-2008, fa notizia quando non segna per un partita, figurarsi ora che è arrivato a sei gare di Premier League senza mai bucare la porta avversaria. Tante occasioni (35) sfruttate male e con il suo bomber in astinenza si è acuita la crisi del Manchester United, che ha vinto solo una delle ultime 7 gare di campionato.



E pensare che l'avventura ad Old Trafford era cominciato sotto i migliori auspici. Subito a segno all'esordio in Community Shield contro il Leicester, Ibra aveva cominciato alla grande anche in Premier, con tre gol nelle prime due giornate, quattro in quattro. L'ultimo il 10 settembre contro il grande nemico Pep Guardiola, inutile perché i Citizens hanno fatto loro il derby di Manchester. Poi notte fonda, a parte uno squarcio di luce in Europa League contro il Zorya Luhansk, quando lo svedese realizzò il gol-partita. Era il 29 settembre, un mese fa.



Un lungo digiuno dal gol come non gli capitava dalla stagione 2007-2008 quando vestiva la maglia dell'Inter. Anche allora (scherzo del destino), l'ultimo gol venne realizzato il 29 settembre, quando aprì le danze nel 4-1 con cui i nerazzurri schiantarono la Roma all'Olimpico. Poi sei gare senza segnare (contro Napoli, Reggina, Palermo, Juve, Atalanta e Fiorentina), prima di ritrovare la via del gol il 5 dicembre contro la Lazio. Oltre due mesi di astinenza.



I tifosi del Manchester United possono aggrapparsi, comunque, al passato. Il bomber di Malmoe chiuse la stagione con 17 centri e la doppietta al Parma che regalò all'Inter di Mancini il secondo scudetto di fila conquistato sul campo. Ripetersi sarà difficile, ma mai dare per morto un campione del calibro di Ibra...