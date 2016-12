Ibra, domani l'annuncio dell'accordo con lo United?

L'appuntamento è assolutamente da non perdere: Zlatan Ibrahimovic domani alle 11:15 è atteso in conferenza stampa con la Svezia e non è escluso che l'occasione sia buona per fare luce sul suo futuro. Archiviato l'addio al Psg, lo svedese è da tempo nel mirino del Manchester United che, complice l'arrivo di Mourinho in panchina (oggi l'ufficialità), ha deciso di puntare su Ibracadabra cui sarebbe stato offerto un contratto da 15 milioni a stagione.