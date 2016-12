Ibra da Oscar: "Un film su di me, ma che sia perfetto"

Zlatan Ibrahimovic apre la porta a un film autobiografico ma mette dei paletti: "Sarebbe bello, stiamo discutendone ma alla fine decido io . Se dobbiamo fare un film tutto deve essere fatto nel modo giusto ". Lo svedese, che ad aprile ha firmato un contratto con gli Universal Studios , in ritiro con la Nazionale non ha negato la possibilità che in futuro esca una pellicola sulla sua carriera: "Vedremo, vedremo".

Ibra ha però lasciato cadere l'ipotesi di partecipare alle Olimpiadi, dato che l'allenatore dell'Under21 svedese Ericson lo ha invitato come fuoriquota a Rio2016: "No, preferisco giocare il campionato europeo. Non so se dopo il 2016 continuerò con la Nazionale".