Ibra, che voce! Canta l'inno svedese e vince il disco d'oro

Pallone d'Oro? No, disco d'oro. Zlatan Ibrahimovic si rende ancora protagonista, ma stavolta con un microfono in mano. L'attaccante del Psg è la star d'eccezione di uno spot che pubblicizza una nota casa automobilistica in cui canta l'inno svedese, "Du gamla du fria". Una versione remixata, decisamente diversa da quella originale, al punto che Ibra sembra recitare una parte cinematografica più che intonare una melodia. Ma gli effetti sono stati positivamente devastanti: oltre tre milioni di visualizzazioni in patria e vittoria del disco d'oro. Che sia questa la carriera di Ibra quando avrà appeso le scarpette al chiodo?