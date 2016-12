Ibra, campione a metà: in Champions mai decisivo

17:44 - Il Psg, eroico, elimina il Chelsea e vola ai quarti. Per Ibrahimovic però è l'ennesima serata amara della sua difficile storia in Champions. Espulsione e quarti a rischio. Una maledizione che continua per lo svedese, praticamente mai decisivo nella fase finale del massimo torneo europeo per club. A prescindere dalla maglia che indossa, per Zlatan l'Europa è sempre un tabù. Lo dicono i numeri e lo confermano le prestazioni deludenti.

In Champions gioca dal 2002, ma Ibra non è mai arrivato in finale. E il traguardo massimo raggiunto dallo svedese in questa competizione è una semifinale. Dunque, mai vicino al traguardo. Solo un caso? I dati dicono di no. Nei gironi Zlatan gioca da leader, segna e trascina la squadra, ma quando il gioco si fa duro si eclissa. Meno gol, espulsioni e prestazioni molto al di sotto del suo standard.



Campione a metà, verrebbe da dire. In Serie A, Liga e Ligue 1 ha fatto incetta di titoli. In Europa, invece, Ibra spesso ha deluso, nonostante abbia giocato nei club più prestigiosi del Vecchio Continente. Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Milan e Paris Saint Germain, finora non sono riusciti a regalare mai una gioia in Champions allo svedese. Una maledizione che rischia di ripetersi anche in questa stagione. Il Psg, infatti, si giocherà i quarti di finale, ma Ibra potrebbe non esserci a causa del rosso rimediato con il Chelsea.



CHAMPIONS, I NUMERI DI IBRA NEGLI SCONTRI DIRETTI



Ajax 2001-02: eliminato ai preliminari

Ajax 2002-03: 2 partite, 0 gol (eliminato ai quarti dal Milan)

Ajax 2003-04: eliminato alla fase a gruppi

Juventus 2004-05: 4 partite, 0 gol (eliminato ai quarti dal Liverpool)

Juventus 2005-06: 4 partite, 0 gol (eliminato ai quarti dall’Arsenal)

Inter 2006-07: 2 partite, 0 gol (eliminato agli ottavi dal Valencia)

Inter 2007-08: 2 partite, 0 gol (eliminato agli ottavi dal Liverpool)

Inter 2008-09: 2 partite, 0 gol (eliminato agli ottavi dal Manchester United)

Barcellona 2009-10: 5 partite, 3 gol (eliminato in semifinale dall’Inter)

Milan 2010-11: 2 partite, 0 gol (eliminato agli ottavi dal Tottenham)

Milan 2011-12: 4 partite, 1 gol (eliminato ai quarti dal Barcellona)

Psg 2012-13: 3 partite, 1 gol (eliminato ai quarti dal Barcellona)

Psg 2013-14: 3 partite, 2 gol (eliminato ai quarti dal Chelsea)

Psg 2014-2015: 2 partite, 0 gol