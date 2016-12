I tifosi della Fiorentina contro Paulo Sousa

Paulo Sousa è praticamente il nuovo allenatore della Fiorentina, ma i tifosi viola non lo hanno accolto benissimo per via del passato bianconero. Il portoghese infatti da calciatore ha militato nella Juventus dal 1994 al 1996. Così questa mattina Firenze si è risvegliata con la scritta "Sousa gobbo di m..." in uno dei luoghi storici del tifo viola nelle vicinanze del Franchi. Foto di Firenzeviola.it