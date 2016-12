I tifosi del Torino a Quagliarella: vattene!

A Torino continua la bufera Quagliarella. I tifosi granata non hanno preso il bene il gesto di "scuse" dopo il gol al Napoli fatto dall'attaccante mercoledì scorso. L'ex Juve ha spiegato di essere stato frainteso, ma la città non l'ha ancora perdonato. In occasione del match contro l'Empoli la Curva Maratona ha esposto uno striscione che lascia poco spazio alle interpretazioni: "Delle tue scuse ce ne freghiamo, adesso è ora che ci salutiamo". L'amore tra il bomber ex Juve e i tifosi del Toro è arrivato al capolinea: Cairo ascolterà la voce del popolo?