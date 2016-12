I tifosi del Liverpool vogliono Rafa Benitez

I tifosi del Liverpool rivogliono Rafa Benitez in panchina e non hanno badato a spese per dirlo. Sopra Anfield, prima del match vinto 2-1 dai Reds contro il Qpr, è sorvolato un aereo con lo striscione: "Rodgers out, Rafa in". Nulla di più chiaro: tutti vogliono l'allenatore dei successi tra il 2004 e il 2010 che è in rottura con il Napoli.