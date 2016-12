I tifosi al Milan: "Disertiamo San Siro sabato sera"

18:34 - Milan-Cagliari, sabato sera. Ed ecco che spunta un comunicato di Curva, Curva Milan e tutto il popolo rossonero (questa è la firma) che è un appello al Presidente Silvio Berlusconi "la persona che più di tutti in questo momento può fare chiarezza" riguardo al progetto-Milan del futuro. Un profondo disagio, da parte dei tifosi, che invitano a disertare lo stadio per Milan-Cagliari e altro ancora. Dal lungo comunicato, riprendiamo quanto segue.

"Invitiamo TUTTI a disertare lo stadio in occasione di Milan-Cagliari, ma non fermandoci solo a quello, vi chiediamo di evitare di acquistare ogni tipo di merchandising ufficiale. Evitando Casa Milan ed ogni genere di iniziativa per questa giornata. Dovranno restare completamente soli, come ci hanno fatto sentire tante, troppe volte in questi anni. Invitiamo chi ha già fatto prenotazioni di viaggi o acquistato il biglietto a restare, se possibile, fuori dallo stadio e se questo fosse impossibile, quantomeno a non esporre striscioni e bandiere, e ad astenersi dal tifare".

"Oggi più che mai il popolo rossonero deve dimostrare unità d’intenti e mettere i fautori di questa situazione di fronte alle proprie responsabilità. E soprattutto è giunta l’ora di lasciare da parte le chiacchiere da bar o da internet ed iniziare a dimostrare nei fatti quanto ognuno tiene davvero a questa situazione. E’ l’ultimo appello da parte di Curva, Milan Club e tutto il popolo rossonero, al Presidente, ossia alla persona che più di tutti in questo momento può fare chiarezza e risolvere questa situazione, dopo di che saremo consapevoli che non resterà altra via se non una forte opposizione".



ANCHE L'ASSOCIAZIONE MILAN CLUB SCIOPERA

L’Associazione Italiana Milan Club, con grande sofferenza e dopo una dovuta riflessione, stante il diffuso malessere e il disorientamento che stanno vivendo tutti i tifosi rossoneri, e per effetto di una politica societaria di stallo, inquinata da continue informazioni su ipotetiche vendite societarie, in occasione della partita casalinga Milan - Cagliari procederà a non esporre i propri striscioni, in segno di corale protesta. La finalità è di ottenere dalla proprietà, in cui abbiamo sempre creduto, precise informazioni ma soprattutto chiarezza rispetto all’identità futura che si vorrà dare al nostro grande Milan. Un rapporto di chiarezza e lealtà non può prescindere da una totale trasparenza con la propria tifoseria.