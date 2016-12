I New York prima ufficializzano Pirlo, poi fanno dietrofront

Sarebbe stato ufficializzato, con dietrofront, Pirlo ai New York City. La squadra statunitense avrebbe annunciato ieri in serata l'arrivo del centrocampista dalla Juventus, con tanto di foto già inserita sul proprio sito web nella sezione dedicata alla prima squadra. Salvo poi cancellarla: questo perché in Italia la Juventus non ha ancora comunicato in via ufficiale la separazione dal regista bresciano.