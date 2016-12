1 ottobre 2014 I fantastici dieci della Champions: Maldini meglio di Ronaldo La classifica del Daily Mail. C'è anche Seedorf. Fuori dalla lista Totti e Del Piero. Messi il leader Tweet google 0 Invia ad un amico

12:24 - I dieci migliori calciatori in Champions League: storia degli ultimi vent'anni di Pallone europeo. Gli inglesi si dilettano in queste classifiche di merito e quant'altro, e l'occasione la offre il Daily Mail per l'ennesimo -discutibile, come sempre- confronto fra i grandi che erano in campo e che ci sono ancora. Sorprese? Vediamo.

Questa la graduatoria:

1) Lionel Messi

2) Paolo Maldini

3) Cristiano Ronaldo

4) Ryan Giggs

5) Raul

6) Xavi

7) Stevan Gerrard

8) Iker Casillas

9) Clarence Seedorf

10) Van der Sar

Obiezioni: non c'è Francesco Totti, pur celebrato come si deve dopo il gol al City, ma dalla sua Totti non ha molte cose da racontare a proposito di Champions; non c'è Alex Del Piero, con quattro finali sulle spalle, una vinta. Si può e si deve aprire la discussione.

L'orgoglio milanista, di contro, è l'orgoglio italiano in Europa: Maldini meglio di Ronaldo e Seedorf nella top ten. Del resto, è o non è nei colori rossoneri il dna della Champions?

Quanto al numero uno, Lionel Messi, chi osa discuterlo?