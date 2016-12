I cinesi sono già a Milano. Martedì nasce la nuova Inter

L'Inter e i cinesi. E' arrivato il momento: una delegazione del Suning Commerce Group è già a Milano da sabato, ha avviato i primi colloqui per preparare l'assemblea di martedì-mercoledì 28-28 giugno. Nelle prossime ore sbarcano Zhang Jindong, proprietario del Suning, e suo figlio Stevan candidato a un ruolo chiave nel Cda nerazzurro.

Poi, martedì, il via alle operazioni necessarie per il il passaggio di proprietà del club nerazzurro: col 68,55 per cento ai nuovi proprietari, il 31,05 per cento che rimane a Erick Thohir, lo 0,40 per cento ai piccoli azionisti e l'addio a Massimo Moratti che esce definitivamente dal club dopo 21 anni e 4 mesi.

Dalla due giorni interista, uscirà anche il nuovo Consiglio di amministrazione al cui vertice ci sarà ancora Thohir con la carica di presidente. Moratti ha escluso incarichi personali di qualsiasi ruolo nel CdA (si era pensato a una sorta di consulenza, che lo stesso ex presidente ha smentito).