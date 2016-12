I boss del Real contro Benitez: "Cambiamo gioco"

I media spagnoli hanno semplificato il "caso" con parole dure: "I giocatori del Real Madrid contro Benitez ". E che giocatori: Cristiano Ronaldo , Sergio Ramos e Marcelo. Ovvero il nucleo che conta. E che decide. Venti minuti nello spogliatoio di Valdebebas, la cittadella dello sport madridista, dove i tre hanno detto a Rafa: contro il Barcellona dobbiamo cercare di più il gioco d'attacco, la squadra sta esprimendo un gioco poco incisivo, si lasciano troppi spazi agli avversari, i tifosi non gradiscono. E contro gli avversari di sempre questo tipo di errore tattico si può pagare a caro prezzo . Non ce lo possiamo permettere.

Da quel che scrive Marca, Benitez ha recepito il messaggio e si è detto d'accordo: anche lui stava pensando a un diverso approccio. Precisando che le ultime partite del Real hanno sofferto l'assenza di gente come Bale, Benzema e James Rodriguez.

Tutto serve, comunque, a far balenare l'idea che a casa-Real stia salendo il malessere nei confronti di Benitez: e l'ultima di campionato, il 7 novembre, Siviglia-Real 3-2, è il fresco e pessimo ricordo di una stagione che non è quella che si sognava. Il Barcellona è davanti 3 punti e non resta che aspettare la sfida di sabato, tardo pomeriggio.