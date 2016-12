I bookmaker inglesi, che sgarbo: Ranieri tra i favoriti per l'esonero

Quanto durano i giorni di gloria nel calcio? E' la domanda che ci si pone leggendo l'agenzia che arriva dall'Inghilterra. Secondo la quale i bookmaker danno Ranieri a rischio esonero come seconda possibilità a proposito di "panchine calde". Peggio di lui, solo Arsene Wenger, che comunque è alla guida dell'Arsenal da 20 anni esatti. E prima o poi...



Ma come? L'autore dell'impresa calcistica della storia col Leicester è già scivolato nel gioco al ribasso degli scommettitori? E c'entra qualcosa il precampionato della squadra?

A undici giorni al via della Premier League, e tra puntate sul titolo e sul capocannoniere, i bookmaker d'Oltremanica hanno aperto le scommesse sulle sette panchine più 'calde' d'Inghilterra, dunque sul tecnico più a rischio esonero. E, appunto, tra le prime scelte dei quotisti di Stanleybet c'è anche chi, nel corso della passata stagione, ha riempito le prime pagine dei giornali con le imprese del suo Leicester: per Claudio Ranieri non sarà facile confermare le altissime attese e non deludere.

Il tecnico italiano, riferisce Agipronews, è il secondo indiziato, il suo esonero si gioca a 15,00, stessa quota dell'allenatore del Tottenham Mauricio Pochettino. Prima di loro, in lavagna, si piazza Arsène Wenger: il tecnico dell'Arsenal non vince la Premier dal 2004 e un ulteriore fallimento sarebbe difficilmente tollerato, così il suo esonero è in bacheca a 13,00.