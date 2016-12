I bookies scommettono su Ranieri, è lui il favorito come allenatore dell'anno

In una stagione da incorniciare per Claudio Ranieri arriverà presto il giusto riconoscimento. Il tecnico del miracolo Leicester è il grande favorito nella corsa al premio come miglior allenatore dell'anno della Fifa. Non hanno dubbi i bookmakers. Stanleybet paga per la vittoria del tecnico romano la quota di 1.25. Staccato a 5.50 c'è il ct del Portogallo Fernando Santos protagonista di un'altra impresa: il titolo Europeo.