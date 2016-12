I 23 candidati per il Pallone d'Oro: nessun italiano 

15:53 - Non c'è nessun italiano nella lista dei 23 giocatori in corsa per il Pallone d'Oro. A rappresentare la Serie A c'è il solo Paul Pogba che si trova per la prima volta tra i migliori al mondo: sorride la Juve che lo scorso anno era felice per la presenza di Andrea Pirlo. Il premio verrà assegnato il 12 gennaio 2015 e sembra essere corsa a due tra Cristiano Ronaldo e Messi. Il ct dell'Italia Conte è stato inserito tra i 10 migliori allenatori.

LA LISTA DEI CANDIDATI

Gareth Bale (Wales)

Karim Benzema (France)

Diego Costa (Spain)

Thibaut Courtois (Belgium)

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Angel Di Maria (Argentina)

Mario Goetze (Germany)

Eden Hazard (Belgium)

Zlatan Ibrahimovic (Sweden)

Andres Iniesta (Spain)

Toni Kroos (Germany)

Philipp Lahm (Germany)

Javier Mascherano (Argentina)

Lionel Messi (Argentina)

Thomas Mueller (Germany)

Manuel Neuer (Germany)

Neymar (Brazil)

Paul Pogba (France)

Sergio Ramos (Spain)

Arjen Robben (Netherlands)

James Rodriguez (Colombia)

Bastian Schweinsteiger (Germany)

Yaya Toure (Côte d’Ivoire).

I 10 MIGLIORI ALLENATORI

Carlo Ancelotti (Italy/Real Madrid CF)

Antonio Conte (Italy/Juventus FC/Italy national team)

Pep Guardiola (Spain/FC Bayern Munich)

Juergen Klinsmann (Germany/ USA national team)

Joachim Loew (Germany/Germany national team)

Jose Mourinho (Portugal/Chelsea FC)

Manuel Pellegrini (Chile/Manchester City FC)

Alejandro Sabella (Argentina/Argentina national team)

Diego Simeone (Argentina/Atletico Madrid)

Louis van Gaal (Netherlands/Netherlands national team/Manchester United)