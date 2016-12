I 100 giorni di Totti e domani, finalmente, ritorna

Francesco Totti si prepara al ritorno: in gruppo per allenarsi, e il giorno è domani 29 dicembre; in panchina e in campo qualche minuto, se possibile, il 6 gennaio per Chievo-Roma. Mettendosi alle spalle i 100 giorni di malattia, cominciati il 26 settembre ai primi approcci di Roma-Carpi e da lì la sua malinconica attesa e per la squadra e Garcia il declino. Ma adesso chissà... Si ricomincia.

E' un sorriso che torna ad affiorare sul volto del capitano, l'uomo del quale la Roma non può fare a meno, in campo e fuori e ci si è spesso chiesti in queste settimane turbolente dove fossero finite le parole del capitano, anche solo le parole per allentare la tensione. Totti ha scelto la strada del silenzio, 100 giorni per guarire, capire, guardarsi attorno, parlare anche con Pallotta per capire quale sarà l'immediato futuro.

Questa mattina a Villa Stuart, Totti è stato sottoposto a esami di controllo e ha ottenuto il via libera dai medici per riprendere confidenza col lavoro di gruppo. E' il responso che si attendeva. Bentornato. E ora rinnoverà fino al 30 giugno 2017: il capitano ha deciso di andare avanti un'altra stagione.