I 10 allenatori più pagati: Guardiola davanti a Mourinho e Ancelotti

Il sito spagnolo Sport.es ha stilato la classifica dei dieci allenatori più pagati del mondo. Primo posto blindato, ovviamente, dal nuovo allenatore del Manchester City Guardiola, ingaggiato per 19 milioni di euro esclusi bonus. Sul podio Mourinho (16 milioni) e Ancelotti, con 10,5 milioni percepiti dal Bayern. L'altro italiano in classifica è Antonio Conte, che precede Luis Enrique con 7,8 milioni di euro. Il decimo, secondo la classifica stilata dal sito spagnolo, è Rafa Benitez che guida il Newcastle, squadra che milita in Championship. Tutti gli ingaggi riportati non tengono conto dei bonus legati agli obiettivi stagionali.