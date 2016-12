Huracan, che paura: pullman senza freni si ribalta

Paura e sollievo per l'Huracan. La squadra argentina, che stava tornando dalla trasferta in Venezuela di Coppa Libertadores contro Caracas, è stata coinvolta in un incidente stradale. Il pullman che trasportava giocatori e staff si è ritrovato senza freni in autostrada seminando il panico tra gli automobilisti. L'autista ha così imboccato una rampa d'emergenza e ha finito la sua corsa ribaltandosi.



Immagini drammatiche, ma per fortuna nessun ferito grave. Tre persone sono state trasportate all'ospedale più vicino per accertamenti: oltre ai giocatori Patricio Toranzo e Diego Mendoza anche il preparatore fisico Pablo Santella.