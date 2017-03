Un addio all'Inter senza rancore, e una sfida, quella in Premier League, che lo appassiona. E' questa la nuova dimensione di Andrea Ranocchia all'Hull City. Il difensore è in prestito ma vuole restare in Inghilterra: "Mi sono trovato subito bene in Premier League, fin dall'esordio contro il Liverpool, che è stato qualcosa di fantastico. Tutti i compagni mi hanno fatto sentire bene e spero di restare anche il prossimo anno".