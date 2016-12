Hulk, insulti razzisti dall'arbitro: "Voi neri non mi piacete"

20:04 - Incredibile disavventura per il brasiliano Hulk durante una partita del campionato russo. Il giocatore era in trasferta con il suo Zenit, quando ha chiesto spiegazioni all'arbitro Matyunin: "Ho cercato di parlargli. Lui si è girato verso di me, con fare arrogante e nervoso, e mi ha detto che non dovevo sfiorarlo. Allora gli ho chiesto se per caso fosse razzista e lui mi ha risposto così: 'Sì, lo sono. Non mi piaci tu e non mi piacciono i neri'".

Hulk ha raccontato l'episodio, avvenuto durante la gara fra Zenit e Mordovia Saransk, ad alcuni media brasiliani. Il giocatore ha ribadito che in Russia (paese che ospiterà i prossimi Mondiali), e in particolare nel calcio, il razzismo è un problema serio, essendo stato lui stesso più volte "scimmia" dai tifosi avversari. "In occasione delle partite ci sono sempre comportamenti razzisti da parte della 'torcida' rivale - ha detto il brasiliano - ed è inaccettabile, non possiamo tollerare questo tipo di cose. Certi tifosi lo fanno per destabilizzare un calciatore, ma che sia razzista perfino l'arbitro e' una cosa fuori dal mondo".

Non si fa attendere la risposta da parte dell'arbitro Alexei Matyunin. Interpellato dal sito russo Sport Express, il direttore di gara ha replicato: "Non posso commentare una cosa che è pura invenzione. Accusare qualcuno di razzismo è una cosa molto seria, anzi, un'offesa criminale e per fare certe affermazioni bisogna avere delle prove. Io non credo che Hulk abbia potuto dire cose del genere perché noi due sappiamo bene cos'è successo: niente, e lo possono testimoniare tutti gli altri giocatori in campo. Matyunin ha concluso il suo intervento affermando che, se la calunnia non dovesse essere ritirata, si rivolgerà al tribunale della magistratura ordinaria.